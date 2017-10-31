Jovem é preso na BR-262 com motocicleta furtada em Anastácio

Um jovem foi preso e um adolescente apreendido pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) no km 600 da BR-262, em Miranda, com uma motocicleta Honda/CG Titan que havia sido furtada em Anastácio. A abordagem ocorreu nesta segunda-feira (30).

Os policiais rodoviários federais deram ordem de parada, mas o condutor não obedeceu e tentou fugir no sentido Campo Grande.

Alguns quilômetros à frente, a moto adentrou em alta velocidade em uma estrada vicinal, onde perdeu o controle e caíram. Os dois ocupantes ainda tentaram fugir a pé, mas foram presos pela equipe policial.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) constatou que a moto tinha registro de roubo/furto em Anastácio/MS, no dia anterior.

Os dois indivíduos, sendo um deles adolescente, possuem extensa ficha criminal.

O condutor, o passageiro e a motocicleta foram encaminhadas para a Delegacia de Polícia Civil de Miranda.