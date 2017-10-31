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Sentido Campo Grande

Jovem é preso na BR-262 com motocicleta furtada em Anastácio

Adolescente que estava como passageiro também foi apreendido

Daniele Valentin

Publicado em 31/10/2017 às 10:30

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Um jovem foi preso e um adolescente apreendido pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) no km 600 da BR-262, em Miranda, com uma motocicleta Honda/CG Titan que havia sido furtada em Anastácio. A abordagem ocorreu nesta segunda-feira (30).

Os policiais rodoviários federais deram ordem de parada, mas o condutor não obedeceu e tentou fugir no sentido Campo Grande.

Alguns quilômetros à frente, a moto adentrou em alta velocidade em uma estrada vicinal, onde perdeu o controle e caíram. Os dois ocupantes ainda tentaram fugir a pé, mas foram presos pela equipe policial.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) constatou que a moto tinha registro de roubo/furto em Anastácio/MS, no dia anterior.

Os dois indivíduos, sendo um deles adolescente, possuem extensa ficha criminal.

O condutor, o passageiro e a motocicleta foram encaminhadas para a Delegacia de Polícia Civil de Miranda.

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