Jovem é preso na BR-262 com motocicleta furtada em Anastácio

Sentido Campo Grande
Adolescente que estava como passageiro também foi apreendido
Um jovem foi preso e um adolescente apreendido pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) no km 600 da BR-262, em Miranda, com uma motocicleta Honda/CG Titan que havia sido furtada em Anastácio. A abordagem ocorreu nesta segunda-feira (30).
Os policiais rodoviários federais deram ordem de parada, mas o condutor não obedeceu e tentou fugir no sentido Campo Grande.
Alguns quilômetros à frente, a moto adentrou em alta velocidade em uma estrada vicinal, onde perdeu o controle e caíram. Os dois ocupantes ainda tentaram fugir a pé, mas foram presos pela equipe policial.
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) constatou que a moto tinha registro de roubo/furto em Anastácio/MS, no dia anterior.
Os dois indivíduos, sendo um deles adolescente, possuem extensa ficha criminal.
O condutor, o passageiro e a motocicleta foram encaminhadas para a Delegacia de Polícia Civil de Miranda.
Empossada oficialmente
Psicóloga retorna à pasta para o segundo período à frente da secretaria; posse ocorreu nesta quinta-feira
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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