Preso após monitoramento usava WhatsApp para vender drogas em Anastácio

Jovem de 18 anos foi preso na manhã desta terça-feira (31) suspeito de tráfico de drogas, no Bairro Altos da Cidade, em Anastácio. Conforme o boletim de ocorrência, suspeito foi monitorado pela Agência Local de Inteligência que descobriu a comercialização via WhatsApp.

Além da venda pessoalmente e através de aplicativo WhatsApp, o suspeito armazenava a droga em sua residência.

Nesta manhã, uma equipe abordou o jovem e encontrou em sua mochila um tablete de maconha, de aproximadamente 950 gramas e no seu bolso uma quantia de R$ 136 em notas diversas.

Na casa do suspeito, local informado pelos agentes de inteligência como sendo um depósito, os militares tiveram a entrada autorizada pela mãe do jovem e ao lado de fora outra mochila armazenava porções de maconha.

No quarto do jovem, foram encontradas várias porções e uma balança de precisão bem como material utilizado para embalagem da droga. No quintal, outra porção de 290 gramas da droga foi achada.

A droga, o suspeito e uma motocicleta foram levados para a Delegacia de Polícia Civil.