Preso após monitoramento usava WhatsApp para vender drogas em Anastácio

Tráfico de drogas
Casa do suspeito era usado como depósito para a droga
Jovem de 18 anos foi preso na manhã desta terça-feira (31) suspeito de tráfico de drogas, no Bairro Altos da Cidade, em Anastácio. Conforme o boletim de ocorrência, suspeito foi monitorado pela Agência Local de Inteligência que descobriu a comercialização via WhatsApp.
Além da venda pessoalmente e através de aplicativo WhatsApp, o suspeito armazenava a droga em sua residência.
Nesta manhã, uma equipe abordou o jovem e encontrou em sua mochila um tablete de maconha, de aproximadamente 950 gramas e no seu bolso uma quantia de R$ 136 em notas diversas.
Na casa do suspeito, local informado pelos agentes de inteligência como sendo um depósito, os militares tiveram a entrada autorizada pela mãe do jovem e ao lado de fora outra mochila armazenava porções de maconha.
No quarto do jovem, foram encontradas várias porções e uma balança de precisão bem como material utilizado para embalagem da droga. No quintal, outra porção de 290 gramas da droga foi achada.
A droga, o suspeito e uma motocicleta foram levados para a Delegacia de Polícia Civil.
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