Sozinha, jovem dá à luz no sofá de casa em Anastácio

Surpresa
Equipe dos Bombeiros levou mãe e recém-nascido ao Hospital Regional de Aquidauana
Uma jovem de 23 anos deu à luz a um menino no sofá de casa nesta terça-feira (31), na Vila Jui, em Anastácio. O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas ao chegar na casa a mãe já segurava o recém-nascido nos braços.
A mãe informou a equipe que este é seu quatro filho e o segundo a nascer em casa. Como não houve expulsão da placenta, a jovem e o bebê foram levados pelos militares até o Hospital Regional de Aquidauana.
O recém-nascido nasceu com o cordão umbilical enrolado ao pescoço, mas apresentou choro e respiração normal.
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DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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