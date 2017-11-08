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Felipe Orro reivindica rede de esgoto para bairro de Anastácio

Em sua indicação, o deputado encaminhou pedido de providências à Secretaria de Estado de Infraestrutura e à SANESUL (Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul)

Schimene Duque Weber

Publicado em 08/11/2017 às 12:16

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O deputado estadual Felipe Orro (PSDB) apresentou indicação na Sessão Plenária da última terça-feira (07) solicitando, em caráter de urgência, a execução de obras para implantação de rede de esgoto no bairro Vila Tapuiu, em Anastácio.

Em sua justificativa, ele ponderou que a iniciativa "se faz necessária pelo fato de que a Vila Tapuiu fica localizada em uma região de baixo relevo, onde as fossas ali perfuradas ficam próximas ao lençol freático, provocando sérios riscos de contaminação".

Em sua indicação, o deputado encaminhou pedido de providências à Secretaria de Estado de Infraestrutura e à SANESUL (Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul).

"O saneamento básico, com seus procedimentos necessários, visa proporcionar uma situação higiênica saudável à população, evitando a contaminação e proliferação de doenças, ao mesmo tempo em que contribui para a preservação do meio ambiente", concluiu.

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