Rio e córrego transbordam com chuva e pontes ficam danificadas

A forte chuva que caiu sobre a região mais cedo deixou em estado de alerta moradores que transitam entre Anastácio e Bonito. O rio Mimoso transbordou e praticamente cobriu a ponte, deixando o acesso perigoso. Internautas compartilharam nas redes sociais fotos do local, orientando quem tivesse interesse em transitar por aquela área.



Informações extra-oficiais apontam que a ponte do córrego Santa Tereza está interditada. Conforme apurado, a água teria cobrido a ponte e danificado a estrutura por conta da força da correnteza. A foto enviada por uma leitora do O Pantaneiro mostra que a estrutura ficou comprometida após a passagem da água. De acordo com a previsão do tempo, a chuva deve permanecer pelo menos até amanhã.