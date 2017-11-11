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Segunda edição da Corrida de Obstáculos "Eita Pêga" é realizada neste fim de semana

A Corrida de Obstáculos será realizada na Chácara Cintra, localizada na Rua Pedroso Alagues, 999, no bairro Altos da Cidade

Schimene Duque Weber

Publicado em 11/11/2017 às 11:15

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A segunda edição da Corrida de Obstáculos "Eita Pêga" será realizada neste fim de semana, em Anastácio. O maior evento de esportes radical da região começa neste sábado (11), às 17h, com a versão "Eita Pêguinha", para as crianças, e, amanhã (12), com as modalidades disputadas por adultos, terá seu encerramento. 

O organizador do evento, Cleiton Medina, de 42 anos, informou que já foram registradas 140 inscrições e que os interessados ainda podem, até amanhã, manifestar a vontade de participar do evento. "Quem chegar uma hora antes do início, ainda dá pra fazer a inscrição, que está custando R$50,00", explicou.


De acordo com as informações da organização, o percurso da prova desse ano é de 7km, com premiações em dinheiro para os cinco primeiros colocados. São R$3.000,00 para as mulheres e R$3.000,00 para os homens.  

O professor de história Elton Teixeira da Silva, de 31 anos, é um dos participantes do evento e falou sobre os preparativos para a corrida. "A gente treina bastante. Durante essa semana, fiz bastante fortalecimento de perna na academia, fiz corrida de 5km. A expectativa está grande. Nós sabemos que é uma prova muito desafiadora, com um nível de dificuldade bem alto, muito diferente do que estamos acostumados a ver no Estado", explicou.

Serviço

A Corrida de Obstáculos será realizada na Chácara Cintra, localizada na Rua Pedroso Alagues, 999, no bairro Altos da Cidade.  

Como atração para as crianças, neste sábado haverá praça de alimentação, pula-pula e algumas atrações musicais, como Miller Trifer, Hamilton e a banda Marasmo.

Após a corrida de adultos, no domingo (12), haverá o tradicional churrasco pelo valor de R$25,00, com entrada franca para quem quiser assistir o evento. 

A animação do evento fica por conta da banda Dois é Pouco feat. Fernando Fernandes e Nosso Balanço.

 

*Fotos: Luiz Guido Junior

 

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