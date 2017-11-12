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Anastácio

Vilmar Roberto mantém domínio e Vilma vence na Corrida de Obstáculos "Eita Pêga"

Corrida contou com a participação de importantes competidores do MS

Renan Nucci

Publicado em 12/11/2017 às 17:07

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Foi realizada neste final de semana, em Anastácio, a segunda eidção da Corrida de Obstáculos "Eita Pêga". O evento deste domingo, ocorrido na Chácara Cintra, nos Altos da Cidade, foi dominado por Vilmar Roberto Dias, que garantiu o segundo título no masculino geral dos sete quilômetros. No feminino, Vilma Pires de Souza foi a grande vencedora. Ontem, havia ocorrido a edição para as crianças da prova, também conhecida como "Eita Pêguinha".


Um dos principais nome do atletismo em Mato Grosso do Sul, Vilmar já havia vencido a prova no ano passado. Ele completou o percurso em 18 minutos e 14 segundos, seguido de Guilherme Adenison dos Santos, Maicon Dieferson Gomes, André Rodrigues e Eder Vaz Rodrigues. "A prova teve nível técnico muito forte", disse Vilmar que ontem havia vencido a Corrida Noturna da Cassems e promete título no que vem. "Vamos treinar para ganhar a terceira vez".


No feminino, Vilma fez o percuso em 23 minutos e 36 segundos, seguida de Josana Lúcia Tobias, Rosinha Conceição, Roberta de Lima Medina e Lidiany Nunes de Oliveira. Adriana Vaz, que ficou em primeio ente as mulheres com idade de 41 a 45 anos, disse que a pova foi divertida. "É o segundo ano que participo e ano que vem quero vi de novo", ponutou ela que acumula títulos e participação em provas intenacionais da modalidade.

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