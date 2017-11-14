Acessibilidade

14 De Setembro De 2026 • 22:06

Buscar

Últimas notícias
X

Anastácio

Ladrão é identificado por sacos de lixo usados em furto e 6 TVs são recuperadas

Autor avisou onde deixaria os aparelhos, mas continua escondido

Renan Nucci

Publicado em 14/11/2017 às 17:59

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

A Polícia Civil, através do Setor de Investigações Gerais (SIG) da Delegacia de Polícia de Anastácio, com o apoio da Delegacia de Polícia de Dois Irmãos do Buriti, recuperou seis televisões de tela plana, um teclado (instrumento musical) e três receptores de antena parabólica que haviam sido furtados de duas propriedades rurais localizadas às margens do Rio Aquidauana, no município de Anastácio. O autor foi identificado por causa de sacos de lixo usados na ação.


De posse de informações veiculadas na imprensa de que um furto havia ocorrido na região dos pesqueiros, antes mesmo do registro da ocorrência, a Polícia Civil iniciou as diligências para esclarecimento dos crimes, indo primeiramente até o local dos fatos, onde o autor havia deixado vestígios.


De posse das pistas deixadas pelo autor, os policiais identificaram que o transporte dos objetos fora feito em sacos de lixo, onde eles haviam sido comprados e diante dessa informação foi descoberta a qualificação do autor, de 30 anos.


Ao saber que a Polícia Civil estava em seu encalço, o suspeito abandonou os objetos em uma estrada vicinal e ligou para a Polícia Civil avisando onde havia deixado os aparelhos e falando que se apresentaria posteriormente acompanhado de um advogado.


O delegado de polícia Antônio Souza Ribas Junior, ressalta a importância do registro de ocorrência sempre que um crime for praticado, destacando que caso a Polícia Civil não tivesse tomado conhecimento deste fato, o autor poderia ficar impune pelo ato praticado.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Presa em flagrante

Mulher invade casa pela janela e furta diversos objetos em Anastácio

Utilidade pública

Cães recolhidos há duas semanas aguardam tutores no CCZ de Anastácio

Empossada oficialmente

Marlene Carlos da Silva assume Assistência Social de Anastácio

Psicóloga retorna à pasta para o segundo período à frente da secretaria; posse ocorreu nesta quinta-feira

Luto

Anastácio lamenta morte do professor e ex-diretor José Carlos Bezerra

Publicidade

Educação

Escola de Anastácio promove aula temática sobre cultura pantaneira

ÚLTIMAS

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

DESPEDIDA

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

DESPEDIDA

Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo