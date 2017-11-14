Ladrão é identificado por sacos de lixo usados em furto e 6 TVs são recuperadas

A Polícia Civil, através do Setor de Investigações Gerais (SIG) da Delegacia de Polícia de Anastácio, com o apoio da Delegacia de Polícia de Dois Irmãos do Buriti, recuperou seis televisões de tela plana, um teclado (instrumento musical) e três receptores de antena parabólica que haviam sido furtados de duas propriedades rurais localizadas às margens do Rio Aquidauana, no município de Anastácio. O autor foi identificado por causa de sacos de lixo usados na ação.



De posse de informações veiculadas na imprensa de que um furto havia ocorrido na região dos pesqueiros, antes mesmo do registro da ocorrência, a Polícia Civil iniciou as diligências para esclarecimento dos crimes, indo primeiramente até o local dos fatos, onde o autor havia deixado vestígios.



De posse das pistas deixadas pelo autor, os policiais identificaram que o transporte dos objetos fora feito em sacos de lixo, onde eles haviam sido comprados e diante dessa informação foi descoberta a qualificação do autor, de 30 anos.



Ao saber que a Polícia Civil estava em seu encalço, o suspeito abandonou os objetos em uma estrada vicinal e ligou para a Polícia Civil avisando onde havia deixado os aparelhos e falando que se apresentaria posteriormente acompanhado de um advogado.



O delegado de polícia Antônio Souza Ribas Junior, ressalta a importância do registro de ocorrência sempre que um crime for praticado, destacando que caso a Polícia Civil não tivesse tomado conhecimento deste fato, o autor poderia ficar impune pelo ato praticado.