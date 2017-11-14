Outdoor em apoio a Jair Bolsonaro amanhece pichado em Anastácio

Vandalismo
Placa foi vandalizada com palavras de ódio contra o político, que já é um dos nomes cogitados para concorrer às eleições presidenciais de 2018
Na manhã da última segunda-feira (13), um outdoor em apoio a Jair Bolsonaro, um dos nomes cogitados para concorrer às eleições presidenciais de 2018, foi vandalizado.
Populares que passavam pela Rua Manoel Murtinho, em Anastácio, notaram as palavras de ódio pichadas na placa, como "Bolsonazi Lixo", acompanhadas de duas suásticas.
Informações dão conta de que o outdoor, instalado no dia 3 de novembro, ainda não tinha sofrido qualquer tipo de manifestação de ódio.
Empossada oficialmente
Psicóloga retorna à pasta para o segundo período à frente da secretaria; posse ocorreu nesta quinta-feira
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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