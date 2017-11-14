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Maus-tratos

Polícia desmonta rinha de galos no Centro de Anastácio e autua homem

Foram resgatados 19 galos e apreendido um rebolo

Renan Nucci

Publicado em 14/11/2017 às 16:13

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A Polícia Militar Ambiental resgatou 19 galos de onde supostamente funcionava uma rinha, em um imóvel no Centro de Anastácio. O responsável pelo local, de 23 anos, vai responder por maus-tratos junto à Polícia Civil, porque vários dos animais estavam com ferimentos aparentemente provocados em brigas.

Os policiais apreenderam ainda o rebolo, uma espécie de ringue artesanal onde os galos são deixados para brigar. A PMA chegou ao autor por meio de denúncia anônima, mas ele só não foi preso em flagrante porque no ato da abordagem não havia rinha no local. Os animais serão liberados em uma fazenda da região.

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