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Furto Qualificado

Box do Shopping Arandu tem seu telhado danificado e objetos furtados

Proprietária de loja ficou sabendo do ocorrido na manhã deste domingo (19)

Schimene Duque Weber

Publicado em 19/11/2017 às 10:45

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A proprietária do Box 07 do Shopping Arandu, localizado na Manoel Murtinho, no centro de Anastácio, identificada como Z. B. da S. M., de 47 anos, foi surpreendida na manhã deste domingo (19) com o comunicado de que seu comércio havia sido furtado.

De acordo com o registro do boletim de ocorrência, o telhado do local estava totalmente danificado e, provavelmente, objetos ainda não identificados teriam sido furtados.

Ela foi orientada pelo investigador policial que cuida do caso a não ir até o local até que a perícia papiloscópica tenha sido finalizada. 

Uma equipe policial da Delegacia do município está no comércio invadido, investigando a situação e tomando as providências cabíveis para a identificação da dimensão do furto.

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