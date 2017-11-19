Jovem motociclista foge da PM por não ser habilitado e acaba detido

Um jovem motociclista identificado como J. D. G., de 21 anos, foi detido na Coronel Ponce, no Centro de Anastácio, após fugir da Polícia Militar durante a madrugada deste domingo (19).

De acordo com o boletim de ocorrência registrado, a equipe policial fazia patrulhamento na área central do município, quando se deparou com duas motos em alta velocidade pela via João Leite Ribeiro, nas proximidades do Mercado Princesa. Ao ser dada a ordem de parada para ambos, eles empreenderam fuga e a PM conseguiu abordar o primeiro jovem, que foi levado à Delegacia de Polícia.

Ao ser questionado pelo motivo da fuga, ele explicou aos patrulheiros que não possuía habilitação e que a motocicleta estava com documentação atrasada.

Diante da situação, ele foi apresentado para o plantonista e, a moto, encaminhada para o Detran/MS.

Até o fechamento desta matéria, não haviam novas informações sobre o outro motociclista.