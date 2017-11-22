Cuidada pelos padrinhos, moradora em Anastácio quer rever família

Moradora em Anastácio, Adelina Cardoso dos Santos, de 58 anos, quer reencontrar familiares que não vê há 53 anos. Natural de Senador Melo Viana, em Minas Gerais, ela foi deixada com os padinhos Armindo Mateus Moreira e Francisca Serafim de Oliveira, ambos falecidos, aos cinco anos.

De acordo com a filha Joceline Nunes dos Santos, Adelina é filha de Laurinda Lagares dos Santos e Geraldo Cardoso dos Santos, o Geraldão, também falecido. Os irmãos biológicos são Luzia Cardoso dos Santos, Maria Cardoso dos Santos e Sebastião Cardoso dos Santos (falecido).

Os irmãos de criação se chamam Maria Mateus Moreira, Raimundo Mateus Moreira e Devack Mateus Moreira. Quem tiver alguma informação que possa ajudá-la a rever os familiares deve entrar em contato Joceline, filha de Adelina, por meio dos números (67) 9 9949 - 7054 ou (67) 9 9918 - 4688.