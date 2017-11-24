Fazendeiro é autuado por exploração e uso de madeira protegida

Um proprietário rural de 52 anos foi autuado, na tarde da última quinta-feira (23), em Anastácio, por exploração e uso de madeira protegida por lei. Caso ocorreu durante fiscalização da Polícia Militar Ambiental do Distrito de Águas do Miranda.

De acordo com as informações do boletim da PMA, o homem, que reside em Campo Grande, realizou a exploração de madeira da espécie aroeira, protegida legalmente, em sua fazenda, localizada a 34km do centro de Anastácio, em excesso à autorização ambiental que possúia. Ele utilizou a madeira em cercas e em um curral, além de ter armazenado 16m³ de estacas, enquanto sua autorização era limitada a 10m³. A madeira excedente foi apreendida.

O fazendeiro foi autuado administrativamente e multado em R$2.100,00. Ele também responderá por crime ambiental, que prevê pena de um a dois anos de reclusão.

*Com informações da Assessoria de Comunicação da PMA