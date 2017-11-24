Resgatado, 'Pou' recebe atendimento médico e procura família

Resgatado hoje por servidores da Secretaria de Assistência Social (Smas) do município de Anastácio, o morador de rua identificado como 'Pou' recebeu atendimento médico, teve barba e cabelo cortados e agora procura por familiares que podem estar em Campo Grande. O maior problema, afirma a Smas, eram aneis de metal e parafusos que estavam cravados nos dedos dele.



Conforme apurado, ele já havia perdido um dedo assim, e corria risco de novas complicações. No hospital, a equipe médica, com apoio do Corpo de Bombeiros, fez cirugia e utilizou uma serra elétrica para cortar os metais. Alguns dos anéis foram removidos com óleo de girassol. Em situação vulnerável, o homem não tem nem mesmo documento para ser formalmente identificado.



Ele está sob os cuidados do município e procura pelos familiares. Testemunhas alegam que podem haver parentes na Capital. Informações podem ser repassadas diretamente à Secretaria de Assistência Social do município, localizada na Rua João Leite Ribeiro, 435, ou pelo telefone (67) 3245-2118.