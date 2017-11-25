Querido por amigos e familiares, 'Véio Gerso' morre em Anastácio

Luto
O corpo foi sepultado nesta manhã
Morreu na madrugada de ontem, em Anastácio, Gelson Nunes de Arruda, mais conhecido como "Véio Gerso", morador no Conjunto Novo Horizonte. Segundo relato da família, conhecido na região por ser brincalhão e bem humorado, Gelson deixa esposa e dois casais de filhos, além de uma dezena de netos.
Em toda sua vida foi conhecido pela força do trabalho, viven domo agricultor e mascate no município de Bodoquena. Amigo dos amigos, nunca rejeitou ajuda ao próximo, seja ofertando dinheiro, alimentos ou sabedoria. A morte pegou familiares, vizinhos e amigos de surpresa. O corpo foi sepultado nesta manhã.
Empossada oficialmente
Psicóloga retorna à pasta para o segundo período à frente da secretaria; posse ocorreu nesta quinta-feira
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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