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Curso de 'Manutenção Preventiva de Tratores Agrícolas' será realizado nesta semana

Realização do curso é fruto de uma parceria entre o Sindicato Rural de Anastácio e SENAR-MS

Schimene Duque Weber

Publicado em 27/11/2017 às 10:03

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O curso gratuito de 'Manutenção Preventiva de Tratores Agrícolas', com enfoque na manutenção de pneus, será realizado nesta semana, entre os dias 29/11 e 01/12, na sede do Sindicato Rural de Anastácio.

A realização do evento é fruto de uma parceria entre o Sindicato Rural municipal e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Mato Grosso do Sul (SENAR-MS).  

De acordo com a organização do curso, o período de aulas, que serão ministradas pelo Instrutor do SENAR, Sebastião Luiz Thomaz, é das 7h às 11h e das 13h às 17h. Ao todo, são 12 vagas disponibilizadas, que podem ser preenchidas gratuitamente até a próxima terça-feira (28). 

Demais informações podem ser obtidas com a organização do evento, pelo telefone (67) 99659-3055. 

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