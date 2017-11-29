Acessibilidade

14 De Setembro De 2026 • 22:08

Buscar

Últimas notícias
X

Anastácio

Homem descontrolado ameaça casal de morte na Aldeinha

Boletim de ocorrência do caso foi registrado na manhã da última terça-feira (28)

Schimene Duque Weber

Publicado em 29/11/2017 às 08:35

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Um homem identificado como O. de A., de 32 anos, em aparente estado de descontrole, violou a residência do casal R. F. L., de 44 anos, e J. D. da S., de 46 anos, para proferir ameaça de morte contra ambos.

De acordo com o boletim de ocorrência, ambos estavam em casa quando o autor entrou, proferindo palavras de baixo calão e dizendo que, se fosse denunciado, iriam "se ver com ele" e que, na hora em que saísse da Delegacia de Polícia para os esclarecimentos cabíveis no caso de denúncia, mataria os dois. 

Ainda conforme as informações registradas, o homem teria mexido nos móveis da casa e dito que, se achassem ruim, ele iria quebrar tudo, porque "quem mandava ali era ele". 

O autor do crime, segundo a denúncia, é usuário de drogas e, ultimamente, está constantemente agressivo, não sendo a primeira vez que esse tipo de situação acontece.

Após tomar conhecimento dos fatos, a Polícia Militar realizou buscas pelo local indicado e encontrou o autor para os esclarecimentos necessários.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Presa em flagrante

Mulher invade casa pela janela e furta diversos objetos em Anastácio

Utilidade pública

Cães recolhidos há duas semanas aguardam tutores no CCZ de Anastácio

Empossada oficialmente

Marlene Carlos da Silva assume Assistência Social de Anastácio

Psicóloga retorna à pasta para o segundo período à frente da secretaria; posse ocorreu nesta quinta-feira

Luto

Anastácio lamenta morte do professor e ex-diretor José Carlos Bezerra

Publicidade

Educação

Escola de Anastácio promove aula temática sobre cultura pantaneira

ÚLTIMAS

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

DESPEDIDA

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

DESPEDIDA

Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo