Homem descontrolado ameaça casal de morte na Aldeinha

Anastácio
Boletim de ocorrência do caso foi registrado na manhã da última terça-feira (28)
Um homem identificado como O. de A., de 32 anos, em aparente estado de descontrole, violou a residência do casal R. F. L., de 44 anos, e J. D. da S., de 46 anos, para proferir ameaça de morte contra ambos.
De acordo com o boletim de ocorrência, ambos estavam em casa quando o autor entrou, proferindo palavras de baixo calão e dizendo que, se fosse denunciado, iriam "se ver com ele" e que, na hora em que saísse da Delegacia de Polícia para os esclarecimentos cabíveis no caso de denúncia, mataria os dois.
Ainda conforme as informações registradas, o homem teria mexido nos móveis da casa e dito que, se achassem ruim, ele iria quebrar tudo, porque "quem mandava ali era ele".
O autor do crime, segundo a denúncia, é usuário de drogas e, ultimamente, está constantemente agressivo, não sendo a primeira vez que esse tipo de situação acontece.
Após tomar conhecimento dos fatos, a Polícia Militar realizou buscas pelo local indicado e encontrou o autor para os esclarecimentos necessários.
Empossada oficialmente
Psicóloga retorna à pasta para o segundo período à frente da secretaria; posse ocorreu nesta quinta-feira
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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