Moradora do Lídio Barbieri denuncia descaso da Prefeitura com saneamento básico

Uma moradora do conjunto habitacional Lídio Barbieri, em Anastácio, denúnciou para a equipe de reportagem do jornal "O Pantaneiro" o descaso da administração municipal com o saneamento básico do local.

Ela, que mora na Rua 18 de Março, nas proximidades da Escola Carlos Drummond de Andrade, informou que, constantemente, inundações acontecem no local e a água, inclusive, contém fezes, o que provoca mau cheiro e pode também prejudicar as mínimas condições humanas dos moradores do local. "Aqui moram crianças, cadeirantes. Nós estamos cansados de sofrer tanto. Eu, as vezes, choro com essa situação", comentou.

Em sua denúncia, ela também informou que há oito anos a Prefeitura promete resolver a situação e que, até o momento, nada foi feito. "Não podemos nem dar descarga no banheiro. É horrível viver assim. Eu acho que até porco vive melhor do que nós que moramos aqui", finalizou.

A reportagem do "O Pantaneiro" tentou contato telefônico com a administração pública mas, até o fechamento desta matéria, não obteve resposta.