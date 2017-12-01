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Karatê Olímpico

Alunos de Anastácio conquistam 22 medalhas em Estadual de Karatê na Capital

Daniele Valentin

Publicado em 01/12/2017 às 12:15

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Crianças que participam do projeto social da Amina (Associação das Mulheres Independentes na Ativa), do município de Anastácio, disputaram no final de semana a etapa decisiva do Circuito Estadual de Karatê Olímpico, em Campo Grande. Logo na primeira competição oficial, realizada no sábado (25), os 17 alunos inscritos conquistaram 22 medalhas, entre elas sete de ouro.

Segundo Nilma Infran, presidente da Amina, mais do que o resultado esportivo, a iniciativa terá reflexos positivos na transformação social das criança, já que muitas delas estão em situação de vulnerabilidade. "Felizmente alcançamos o objetivo do projeto, que é promover o bem-estar, resgatar a autoestima e a confiança, e minimizara a vulnerabilidade", disse.

Subiram ao pódio em diferentes categorias: Lilian Paz de seis anos (ouro e bronze); Amanda Cristina, de 12 anos (ouro e prata); Ellen Paz, de 11 anos (ouro); Mário Gomes, de 11 anos (prata e bronze); Victor Henrique, de 8 anos (bronze); Kael Veloso, de 14 anos (ouro); Kaio Ramos, de 14 anos (bronze).

Também: João Pedro, de seis anos (duas pratas); Lucas Benitez, de 11 anos (duas pratas); Natan Gomes, de 11 anos (ouro); Juan Porte, de 14 anos (outro e prata); Kauan Henrique, de sete anos (duas pratas); Ednelson Pereira, 16 anos (ouro e prata).

Reconhecida em todo território nacional pelo trabalho realizado com famílias, a Amina atende atualmente 142 alunos de baixa renda, com idades de seis a 17 anos, mas há vagas para mais. As aulas acontecem no contra turno escolar, como forma de manter os jovens ocupados com atividades produtivas. Além do karatê, são oferecidos sapateado, balé e violão.

Os projetos são realizados na sede da Amina, no Centro de Anastácio, nas dependências da Escola Cejar e na extensão do Jardim Independência, de segunda à sexta-feira, de manhã e à tarde, de acordo com a turma.

Interessados em se matricular podem obter outras informações na sede da Amina, localizada na Acogo, 406, ou pelo telefone: (67) 3245-1790.

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