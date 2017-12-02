Dupla em caminhonete furta mesa de restaurante e é flagrada por morador de rua

Dona de restaurante de 60 anos procurou a Polícia Civil depois de ter a mesa de madeira da espécie piúva furtada de seu restaurante, no Bairro Vila Assui, em Anastácio. O crime ocorreu na madrugada de ontem, sexta-feira (30), e foi testemunhado por um morador de rua.

Conforme o boletim de ocorrência, a vítima fechou o restaurante e foi dormir em sua residência que fica aos fundos do comércio. A mesa de madeira que ficava na frente do restaurante em uma parte sem grades.

Na manhã de ontem, ao acordar a vítima percebeu que tinha sido furtada e perguntar a um cidadão, que é morador de rua, e que dorme diariamente em uma rede quase em frente ao restaurante, o mesmo afirmou ter visto dois homens em uma caminhonete de cor branca, carroceria de madeira, pegando e carregando a mesa.

Um dos homens seria alto, magro e branco, e o segundo baixo, moreno e de característica forte. O caso foi registrado como furto durante o sono noturno.