Mulher agride marido por causa de filho fora do casamento

Anastácio
Caso foi registrado como vias de fato
Um homem de 49 anos procurou a Polícia Civil de Campo Grande depois de ser agredido pela esposa de 47 anos na noite desta sexta-feira (1º), no Bairro Vila Maior, em Anastácio. O motivo seria um filho da vítima de seis, de um relacionamento fora do casamento.
Conforme o boletim de ocorrência, o casal está junto há aproximadamente 27 anos, possuindo dois filhos de 16 e 26 anos, além de um filho de seis, fruto de um relacionamento extraconjugal do marido.
Segundo o relato do homem, a mulher iniciou uma discussão referente ao filho da vítima e o agrediu com socos e chutes, além de rasgar sua camisa.
De acordo com o marido, a esposa faz uso de medicamento controlado e que já passou pela mesma situação. O caso foi registrado como vias de fato.
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