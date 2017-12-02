Mulher agride marido por causa de filho fora do casamento

Um homem de 49 anos procurou a Polícia Civil de Campo Grande depois de ser agredido pela esposa de 47 anos na noite desta sexta-feira (1º), no Bairro Vila Maior, em Anastácio. O motivo seria um filho da vítima de seis, de um relacionamento fora do casamento.

Conforme o boletim de ocorrência, o casal está junto há aproximadamente 27 anos, possuindo dois filhos de 16 e 26 anos, além de um filho de seis, fruto de um relacionamento extraconjugal do marido.

Segundo o relato do homem, a mulher iniciou uma discussão referente ao filho da vítima e o agrediu com socos e chutes, além de rasgar sua camisa.

De acordo com o marido, a esposa faz uso de medicamento controlado e que já passou pela mesma situação. O caso foi registrado como vias de fato.