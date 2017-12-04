Mulher desenvolve projeto no Cristo Rei para presentear crianças carentes

Mais uma atitude de solidariedade chamou a atenção da equipe de reportagem do jornal "O Pantaneiro". Em Anastácio, mais precisamente no bairro Cristo Rei, Joelma Marques dos Santos criou um projeto de adoção de cartinhas para que as crianças carentes da comunidade não ficassem sem presentes neste final de ano.

Durante a entrevista, Joelma falou sobre o "pontapé" inicial da ação. "Quem teve a ideia das cartinhas foi a minha filha Joseane. Ela pensou nisso depois de ver que nem todas as crianças receberiam presentes e maioria delas não tem nenhuma condição financeira e, então, eu decidi agir", disse.

De acordo com a entrevistada, o projeto está sendo um sucesso entre a população. "Já foram adotadas 100 cartinhas e, inclusive, já distribuímos metade dos presentes. Agora, estamos esperando até quarta-feira para que os próprios padrinhos venham entregar os presentes pessoalmente para as crianças, mas, quem ainda quiser contribuir, já estamos com outros 'pedidos' disponíveis", finalizou.

A adoção das cartas pode ser feita no Centro Comunitário "Waldomiro dos Santos Nogueira", no próprio Cristo Rei.