Por suposta paquera, jovem é ameaçada na Vila Maior

Uma jovem de 25 anos, identificada como G. de L. R., foi ameaçada por volta das 18h do último domingo (03), em uma residência na Vila Maior, em Anastácio, por supostamente "dar em cima" do marido da autora, identificada apenas por C. S..

De acordo com informações do boletim de ocorrência, a vítima teria ido no local do crime buscar sua irmã, uma adolescente de 14 anos, que estava em uma confraternização. Quando ela chamou a menor, a mesma pediu para que ela esperasse um pouco, momento em que ela se sentou perto da piscina e a dona da casa, identificada apenas como J., chegou e falou que era para ela sair de lá. Imediatamente, ela atendeu o pedido e avisou para sua irmã que iria embora, com ou sem ela.

Ao chegar perto do portão da casa, a pessoa apontada pela vítima como autora do crime a chamou para uma conversa e disse que iria "acertar as contas com ela", já que ela, supostamente, teria "dado em cima" de seu marido, fato que foi negado pela vítima que, em seguida, saiu do local.

Após o ocorrido, a jovem ficou sabendo, por parte algumas pessoas que também estavam no local, que a autora havia dito que "iria resolver aquela situação em outra oportunidade". Por conta disso, ela sentiu-se ameaçada e procurou a Delegacia de Polícia de Anastácio para registro do caso.

Ela foi orientada a respeito dos procedimentos e da necessidade de apresentar testemunhas que comprovem o fato narrado, caso queira processar a autora pela ameaça, mas decidiu por não representar criminalmente contra.