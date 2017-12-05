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DENÚNCIA

Bueiros entopem e pedestres levam ‘banho’ forçado ao passar por túnel inundado

Motoristas não respeitam, jogam água, mas podem ser multados conforme o Código de Trânsito Brasileiro

Daniele Valentin

Publicado em 05/12/2017 às 10:30

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Quem nunca levou um jato de água durante a passagem de um carro na chuva? A ação pode até parecer normal, mas é uma infração de trânsito. O fato tem acontecido com pedestres que passam pelo túnel, que liga os Bairro Cristo Rei ao Jardim Independente, em Anastácio. O local está inundado devido ao entupimento de quatro bueiros.

Segundo o Artigo 171 do Código de Trânsito Brasileiro, diz que os motoristas que forem pegos usando o carro para jogar água no pedestre ou em outro carro, serão multados e terão pontos retirados da CNH. Mas, para que isso ocorra, a vítima deve denunciar.

A doméstica Luzinete Maria, de 38 anos, mora no Bairro Cristo Rei e passa pelo túnel todos os dias. “Eu passo nesse túnel 4 vezes por dia e toda vez que chove é esse transtorno. Os carros e motos passam em alta velocidade e não respeitam os pedestres”, disse.

O Jornal O Pantaneiro entrou em contato com o Secretário de Obras de Anastácio, Aguinaldo Estadulho, que foi até o local, constatou o problema  e solicitou uma equipe para o período da tarde.

“São quatro bocas de lobo entupidas. Vamos mandar uma equipe no período da tarde para desentupir”, informou o secretário de obras, Aguinaldo Estadulho.

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