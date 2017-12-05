Em Anastácio, carro fica preso em buraco e motoristas se mobilizam para prestar socorro

Denúncia
O leitor conta que o homem explicou que viu a água empoçada e achou que se tratava somente de acúmulo de chuva e acabou colocando o veículo no local, mas quando percebeu a profundidade, já era tarde demais
Um leitor do jornal "O Pantaneiro" denunciou, via WhatsApp, um buraco próximo ao meio-fio em frente a uma creche na Rua Coronel Ponce, em Anastácio, que está causando transtorno aos motoristas que frequentemente acessam a via.
De acordo com o denunciante, que preferiu não se identificar, ele estava passando pela rua quando viu um homem desesperado, tentando tirar o seu carro do buraco. O leitor conta que o homem explicou que viu a água empoçada e achou que se tratava somente de acúmulo de chuva e acabou colocando o veículo no local, mas quando percebeu a profundidade, já era tarde demais.
Vários outros motoristas se solidarizaram com a situação e também pararam para prestar socorro. O veículo foi removido do local com a ajuda dos demais condutores e não teve nenhum dano aparente.
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