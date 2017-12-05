Moradora lança projeto para afastar menores do Cristo Rei dos perigos da sociedade

A moradora do Cristo Rei, Joelma Marques dos Santos, que lançou recentemente o projeto de adoção de cartinhas para presentear as crianças carentes, realizará, na próxima sexta-feira, dia 8 de dezembro, o lançamento do projeto "Chegando Primeiro".

O projeto, realizado na Sede da Associação de Moradores do bairro, tem como objetivo tirar as crianças e adolescentes da droga, do álcool, da gravidez precoce e da prostituição.

De acordo com a idealizadora, o projeto tem apoio de instituições e autoridades de Anastácio. "Contamos com o apoio da Prefeitura Municipal, da Secretária de Educação e do Abimael Barbosa, que é um parceiro gigantesco pra nós, que sempre nos ajuda quando precisamos de um encaminhamento. Ele faz as coisas acontecerem mais depressa para nossos casos urgentes. Se precisamos que ele esteja aqui, trabalhando em prol da população do Cristo Rei, ele também está... Enfim, ele é um verdadeiro parceiro", pontuou, em tom de agradecimento.

Segundo Joelma, a decisão pela realização do projeto vem muito pela atual situação socioeconômica dos moradores do bairro. "Tem muita gente que não tem condição e nós fazemos o possível para ajudar. Hoje em dia, nós temos aqui no Cristo Rei uma taxa maior que 70% de desemprego, de pessoas que estão vivendo somente de Bolsa Família e Vale Renda. Essas pessoas, após toda uma averiguação social, a Associação de Moradores assiste com doações de sacolão, fraldas, apoio moral e tudo aquilo que estiver dentro das nossas possibilidades", finalizou.