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Família procura por homem desaparecido há 13 dias em Anastácio

Sumiço teria sido motivado após morador ser denunciado por estupro de vulnerável em Três Lagoas

Daniele Valentin

Publicado em 06/12/2017 às 17:37

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Familiares de Eduardo Brites Goncalves de 39 anos, conhecido como ‘Cabelo’, procuraram a Polícia Civil de Anastácio para registrar seu desaparecimento. Um irmão informou à polícia, que  Eduardo chegou a avisar a esposa que iria se matar após ser denunciado por estupro de vulnerável.

Conforme o registro policial, no último dia 23 de novembro, a esposa teria ligado ao irmão da vítima, por volta das 14h para informar o desaparecimento. Logo depois, por volta das 17h, a mulher teria telefonado novamente dizendo que o marido havia ligou pela segunda vez dizendo que iria se matar no lixão da cidade.

O irmão, então, foi até o local, mas não o encontrou. O familiar ressalta que Eduardo está foragido do regime semi-aberto de Aquidauana/MS, mas o que teria motivado o sumiço seria uma denúncia de estupro de vulnerável registrada na Delegacia da Mulher de Três Lagoas/MS contra o mesmo.

Ainda segundo informações, a esposa de Eduardo teria deixado a cidade de Anastácio no último dia 30 de novembro com destino a Corumbá, sem avisar ninguém e deixado os filhos com uma vizinha.

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