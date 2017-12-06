Família procura por homem desaparecido há 13 dias em Anastácio

Preocupação
Sumiço teria sido motivado após morador ser denunciado por estupro de vulnerável em Três Lagoas
Familiares de Eduardo Brites Goncalves de 39 anos, conhecido como ‘Cabelo’, procuraram a Polícia Civil de Anastácio para registrar seu desaparecimento. Um irmão informou à polícia, que Eduardo chegou a avisar a esposa que iria se matar após ser denunciado por estupro de vulnerável.
Conforme o registro policial, no último dia 23 de novembro, a esposa teria ligado ao irmão da vítima, por volta das 14h para informar o desaparecimento. Logo depois, por volta das 17h, a mulher teria telefonado novamente dizendo que o marido havia ligou pela segunda vez dizendo que iria se matar no lixão da cidade.
O irmão, então, foi até o local, mas não o encontrou. O familiar ressalta que Eduardo está foragido do regime semi-aberto de Aquidauana/MS, mas o que teria motivado o sumiço seria uma denúncia de estupro de vulnerável registrada na Delegacia da Mulher de Três Lagoas/MS contra o mesmo.
Ainda segundo informações, a esposa de Eduardo teria deixado a cidade de Anastácio no último dia 30 de novembro com destino a Corumbá, sem avisar ninguém e deixado os filhos com uma vizinha.
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