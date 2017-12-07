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Fazenda São Judas Tadeu

Dia de Campo discute manejo sustentável de pastagens e reúne 150 pessoas em Anastácio

Evento teve participação de técnicos, produtores rurais e acadêmicos

Daniele Valentin

Publicado em 07/12/2017 às 11:00

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A propriedade São Judas Tadeu, no município de Anastácio, reuniu cerca de 150 pessoas entre técnicos, produtores rurais e acadêmicos, para discutir sobre o manejo sustentável de pastagens. O Dia de Campo ocorreu no último sábado (2).

Entre os principais problemas enfrentados, conforme diagnóstico, é de que o gasto do produtor com ração é muito alto e os pastos precisavam de reforma. Foram analisados a genética, manejo, nutrição e mão-de-obra.

De acordo com o técnico do programa, engenheiro agrônomo, Daniel Dantas, um lucro maior foi obtido após a melhoria da pastagem.

O Dia de Campo do programa de Assistência Técnica e Gerencial Mais Inovação foi realizado neste fim de semana pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar/MS) em parceria com o Sindicato Rural de Anastácio.

A Fazenda São Judas Tadeu é voltada para pecuária de corte, praticando ciclo completo: cria, recria e engorda. Todos os reprodutores utilizados são de própria produção, oriundos de nosso plantel PO, adquirido a partir de 2005.

Em 2007, a propriedade tornou-se associada ao Programa de Melhoramento Genético NELORE BRASIL, da ANCP, Associação Nacional de Criadores e Pesquisadores e com isso todos os animais do núcleo PO passaram a ter avaliação individual de diversas DEP’s (Diferença Esperada da Progênie).

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