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Roubo

Dupla a pé rouba celular de vítima no Centro de Anastácio

Bandidos estavam com a mão embaixo da camiseta simulando uma arma escondida

Daniele Valentin

Publicado em 07/12/2017 às 09:00

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Um homem de 37 anos foi roubado nesta quarta-feira (6) por uma dupla, que aparentava estar armada, em pleno Centro de Anastácio. Os criminosos pediram o celular e fugiram em seguida.

Conforme o boletim de ocorrência, a vítima caminhava pela Manoel Murtinho, quando por volta das 18h30 foi abordado por dois ladrões que chegaram a pé.

Um dos bandidos anunciou o assalto: perdeu, perdeu, passa o celular. A dupla estava com a mão embaixo da camiseta simulando ter uma arma escondida, e mesmo ser ver o revólver a vítima se sentiu ameaçada e entregou o aparelho.

Segundo a vítima, ambos eram morenos e altos e estavam de short e camiseta. O caso foi registrado como roubo.

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