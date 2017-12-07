Dupla a pé rouba celular de vítima no Centro de Anastácio

Um homem de 37 anos foi roubado nesta quarta-feira (6) por uma dupla, que aparentava estar armada, em pleno Centro de Anastácio. Os criminosos pediram o celular e fugiram em seguida.

Conforme o boletim de ocorrência, a vítima caminhava pela Manoel Murtinho, quando por volta das 18h30 foi abordado por dois ladrões que chegaram a pé.

Um dos bandidos anunciou o assalto: perdeu, perdeu, passa o celular. A dupla estava com a mão embaixo da camiseta simulando ter uma arma escondida, e mesmo ser ver o revólver a vítima se sentiu ameaçada e entregou o aparelho.

Segundo a vítima, ambos eram morenos e altos e estavam de short e camiseta. O caso foi registrado como roubo.