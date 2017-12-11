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Anastácio

Homem tenta invadir casa de vizinha e mobiliza equipe da Polícia Militar

Fato ocorreu na manhã desta segunda-feira (11), no Altos da Cidade, em Anastácio

Schimene Duque Weber

Publicado em 11/12/2017 às 14:35

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A equipe da Polícia Militar de Anastácio foi mobilizada na manhã desta segunda-feira (11), por volta das 10h30, para o bairro Altos da Cidade, para atender a uma ameaça e importunação ofensiva ao pudor, com violação de domicílio.

De acordo com o boletim de ocorrência, uma mulher de 43 anos identificada como M. J. de J. O., ficou assustada e sentiu-se ameaçada após seu vizinho, W. de F., de 37 anos, ter forçado e danificado a janela de sua residência, com o intuito de entrar no local, e acionou os policiais.

A vítima ainda relatou que, constantemente, o homem, que é seu vizinho na Rua Luiza Dias Negrão, a importuna, mas que dessa vez teria ido longe demais.

Com a chegada da equipe policial, o autor do crime foi detido e encaminhado à Delegacia de Polícia de Anastácio para as providênciais cabíveis no caso.

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