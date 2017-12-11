Jovens ignoram cheia do rio e mobilizam Conselho Tutelar e Polícia Militar na prainha de Anastácio

Imprudência
Dois maiores de idade e seis menores foram notificados pelo Corpo de Bombeiros a saírem do local, mas ignoraram as ordens e motivaram medidas mais severas
Um grupo de oito jovens garotos, sendo dois maiores de idade e seis menores, mobilizaram o Conselho Tutelar e a Polícia Militar na Prainha de Anastácio durante a tarde desta segunda-feira (11).
De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, que deu a notificação do caso aos demais oficiais, os meninos estavam tomando banho no Rio Aquidauana, que estava nivelado a 6,11m, ignorando totalmente os alertas de segurança que estão sendo constantemente espalhados pela região. "Aqui é uma região perigosa, onde pessoas já morreram. As pessoas chegam, entram, acham que está raso, mas voltam e já está fundo. É preciso ter cuidado, porque o rio é perigoso", informou um dos oficiais do CBMMS.
Informações ainda dão conta de que os jovens foram informados que deveriam sair do local, mas ignoraram as ordens, o que motivou a mobilização do Conselho Tutelar e da PM, que se locomoveram até Prainha e realizaram os procedimentos necessários, como a anotação e notificação dos responsáveis por todos os envolvidos.
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