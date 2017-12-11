Motociclista tenta fugir da PRF na BR-262 e é preso com pacus na mochila

Pesca Predatória
Homem foi perseguido por cerca de 20km
Um homem de 29 anos foi preso na tarde deste domingo (10) por pesca predatória em época proibida, no km 260 da BR-262, em Anastácio. Além do transporte de dois pacus na mochila, o motociclista tentou fugir da abordagem e foi perseguido por cerca de 20km.
Conforme boletim de ocorrência, os agentes que fazia fiscalizações de rotina perceberam a manobra de retorno na entrada de uma fazenda próxima ao Posto da PRF (Polícia Rodoviária Federal) e após desobedecer à orientação de parada, seguiu no sentido à Anastácio-MS.
O homem tentou frustrar a abordagem, se escondendo dos policiais e entrando desta vez em uma estrada vicinal de terra sentido à Bonito-MS pela MS-345, mas o autor foi abordado pela 20 km estrada a dentro.
Durante checagem, foi encontrado dentro de uma mochila preta que carregava nas costas, dois exemplares de peixes pacu. O homem foi levado à delegacia para o registro da ocorrência.
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