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Pesca Predatória

Motociclista tenta fugir da PRF na BR-262 e é preso com pacus na mochila

Homem foi perseguido por cerca de 20km

Daniele Valentin

Publicado em 11/12/2017 às 09:15

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Um homem de 29 anos foi preso na tarde deste domingo (10) por pesca predatória em época proibida, no km 260 da BR-262, em Anastácio. Além do transporte de dois pacus na mochila, o motociclista tentou fugir da abordagem e foi perseguido por cerca de 20km.

Conforme boletim de ocorrência, os agentes que fazia fiscalizações de rotina perceberam a manobra de retorno na entrada de uma fazenda próxima ao Posto da PRF (Polícia Rodoviária Federal) e após desobedecer à orientação de parada, seguiu no sentido à Anastácio-MS.

O homem tentou frustrar a abordagem, se escondendo dos policiais e entrando desta vez em uma estrada vicinal de terra sentido à Bonito-MS pela MS-345, mas o autor foi abordado pela 20 km estrada a dentro.

Durante checagem, foi encontrado dentro de uma mochila preta que carregava nas costas, dois exemplares de peixes pacu. O homem foi levado à delegacia para o registro da ocorrência.

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