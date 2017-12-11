Motociclista tenta fugir da PRF na BR-262 e é preso com pacus na mochila

Um homem de 29 anos foi preso na tarde deste domingo (10) por pesca predatória em época proibida, no km 260 da BR-262, em Anastácio. Além do transporte de dois pacus na mochila, o motociclista tentou fugir da abordagem e foi perseguido por cerca de 20km.

Conforme boletim de ocorrência, os agentes que fazia fiscalizações de rotina perceberam a manobra de retorno na entrada de uma fazenda próxima ao Posto da PRF (Polícia Rodoviária Federal) e após desobedecer à orientação de parada, seguiu no sentido à Anastácio-MS.

O homem tentou frustrar a abordagem, se escondendo dos policiais e entrando desta vez em uma estrada vicinal de terra sentido à Bonito-MS pela MS-345, mas o autor foi abordado pela 20 km estrada a dentro.

Durante checagem, foi encontrado dentro de uma mochila preta que carregava nas costas, dois exemplares de peixes pacu. O homem foi levado à delegacia para o registro da ocorrência.