Mulher é furtada no centro de Anastácio

Policial
Fato aconteceu na manhã desta segunda-feira (11)
Uma mulher identificada como A. O. da S., de 48 anos, procurou a Delegacia de Polícia de Anastácio após ser furtada na região central do município.
De acordo com o boletim de ocorrência, por volta das 12h30, a vítima andou a pé pelo centro da cidade, entrando em vários comércios e, somente ao chegar em sua casa, percebeu que seu aparelho celular havia sido furtado de dentro de sua bolsa.
O caso foi registrado como 'furto' para as investigações pertinentes.
Empossada oficialmente
Psicóloga retorna à pasta para o segundo período à frente da secretaria; posse ocorreu nesta quinta-feira
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
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