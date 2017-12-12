Condutor de Uno perde controle da direção e bate em árvore às margens da BR-262

Um motorista de 61 anos bateu em uma árvore às margens da BR-262, a 23 km do Trevo de Anastácio, por volta das 5h40 desta terça-feira (12). A vítima, que conduzia um Fiat Uno, foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros com suspeita de luxação no ombro.

Segundo apurado pela reportagem, o homem, que estava sozinho no carro, seguida no sentido Aquidauana/Miranda quando próximo ao km 509 perdeu o controle da direção, saiu da pista e colidiu contra uma árvore.

O acidente foi registrado pela PRF (Polícia Rodoviária Federal). Há informações de que o motorista estava sem cinto.