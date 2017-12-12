Grupo é preso com munições de uso restrito e carne de jacaré na estrada do Pequi

Quatro homens, de 40, 43, 52 e 54 anos, foram presos na Estrada do Pesqueiro Pequi, em Anastácio, por pesca predatória na Piracema, caça de animal silvestre e porte ilegal de munição de uso restrito, nesta segunda-feira (11).

A caminhonete Toyota Hilux com um reboque transportando uma embarcação de alumínio, era conduzida pelo envolvidos de 52 anos, no momento da abordagem.

Foram encontrados dentro de uma caixa térmica de plástico que estava em cima do banco traseiro sete exemplares de pescado da espécie pacu e 1kg de Carne de Jacaré. Na carroceria do veículo foram encontradas 55 munições de calibre .22 intactas, quatro munições de fuzil calibre 30.30 intactas e um cartucho calibre 30.30 deflagrado.

Indagados, os condutores afirmaram ter praticado pesca na fazenda Capanema em um trecho do rio Aquidauana, mas não apresentaram documentos do Órgão Ambiental competente que autorizasse o transporte do citado pescado e da carne de (Jacaré).

O homem de 43 anos assumiu a propriedade das munições e o de 40 anos admitiu ser o proprietário da carne de jacaré. O flagrante foi feito pela PMA (Polícia Militar Ambiental).

(Matéria editada às 11h20 para acréscimo de informação)