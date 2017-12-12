Marido agride mulher a golpes de espeto de churrasco em Anastácio

Casada há 25 anos, uma mulher procurou a Polícia Civil de Anastácio para denunciar agressões sofridas. O suspeito, o marido de 58 anos, teria golpeado a mulher com espeto de churrasco. O crime ocorreu no Centro do município.

Conforme o boletim de ocorrência, a vítima já vinha recebendo ameaças de morte, mas na noite de ontem, o suspeito pegou um espeto e golpeou a vítima várias vezes, causando lesões nos braços e também nas costas.

A agressões só cessaram depois que o suspeito foi contido pelo genro e sobrinho da vítima.

O marido admitiu as agressões e foi levado à delegacia. O casal está junto há 25 anos e tem uma filha de 21 anos. O caso foi registrado como lesão corporal dolosa - violência doméstica – e ameaça.