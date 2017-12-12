Vizinho que vive incomodando, 'passa dos limites' e arromba janela de moradora

Anastácio
O crime ocorreu no bairros Altos da Cidade
Uma mulher de 43 anos procurou a Polícia Civil de Anastácio para denunciar o vizinho que após algum tempo de importunação, desta vez, tentou arrombar a janela de sua casa. O fato ocorreu nesta segunda-feira (11), no Bairro Altos da Cidade, o suspeito chegou a ser levado à delegacia, mas já está solto.
Conforme a vítima, a importunação já ocorre há algum tempo, mas ontem o morador teria passado dos limites ao tentar arrombar a janela de sua casa.
A estrutura foi danificada, pois o suspeito queria entrar na casa. O homem chegou a ser detido, mas liberado em seguida. O caso foi registrado como ameaça e importunação ofensiva ao pudor - violação de domicílio.
O jornal O Pantaneiro encontrou o suspeito e o indagou sobre a situação, mas ele que não quis gravar entrevista.
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