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Anastácio

Vizinho que vive incomodando, 'passa dos limites' e arromba janela de moradora

O crime ocorreu no bairros Altos da Cidade

Daniele Valentin

Publicado em 12/12/2017 às 12:00

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Uma mulher de 43 anos procurou a Polícia Civil de Anastácio para denunciar o vizinho que após algum tempo de importunação, desta vez, tentou arrombar a janela de sua casa. O fato ocorreu nesta segunda-feira (11), no Bairro Altos da Cidade, o suspeito chegou a ser levado à delegacia, mas já está solto.

Conforme a vítima, a importunação já ocorre há algum tempo, mas ontem o morador teria passado dos limites ao tentar arrombar a janela de sua casa.

A estrutura foi danificada,  pois o suspeito queria entrar na casa. O homem chegou a ser detido, mas liberado em seguida. O caso foi registrado como ameaça e importunação ofensiva ao pudor - violação de domicílio.

O jornal O Pantaneiro encontrou o suspeito e o indagou sobre a situação, mas ele que não quis gravar entrevista.

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