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Projeto 'Cyber Comunitário' atende crianças carentes do bairro Cristo Rei

Projeto criado por moradora visa, além de proporcionar diversão aos menores, incentivar pesquisa e aprendizado

Schimene Duque Weber

Publicado em 13/12/2017 às 14:00

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O projeto 'Cyber Comunitário', que oferece um pouco de tecnologia às famílias carentes do bairro Cristo Rei, foi criado pela moradora Joelma Marques dos Santos, constantemente envolvida em projetos sociais, e inaugurado na última sexta-feira, dia 8 de dezembro. Informações dão conta de que o evento contou com a participação de mais de 500 pessoas em sua 'noite de estréia'. 

Em entrevista ao jornal "O Pantaneiro", Joelma explicou um pouco mais sobre o projeto. "Nós vamos utilizar uma dinâmica com as crianças: elas terão um horário estipulado e não poderão acessar qualquer tipo de conteúdo violento ou pornográfico. O nosso principal foco é fazer algo bem lúdico, incentivando pesquisa e aprendizado entre eles, com a diversão em segundo plano. Além disso, nós vamos oferecer aulas de inglês e informática para as crianças que participarem do projeto 'Chegando Primeiro'", pontuou.

O local é equipado com três computadores de mesa, dois notebooks e dois videogames e, na visão da idealizadora do projeto, será de grande auxílio para a comunidade Cristo Rei. "O que estamos fazendo aqui está rendendo muitos bons frutos. A gente teve uma participação em massa da sociedade, 99% das pessoas saíram do evento de inauguração satisfeitas, com brinquedo para seus filhos, com comida à vontade e, no final, é esse o nosso objetivo: unir as famílias e as crianças, não deixar que somente a criança esteja aqui, mas sim, que elas estejam acompanhadas de suas principais referências", explicou.

O Cyber Comunitário, atualmente, funciona das 19h às 22h. Com a liberação da agenda de Joelma, que cuida do local, o ambiente estará recebendo a população durante todo o dia.

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