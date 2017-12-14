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Anastácio

Ladrões furtam 25 caixas de cerveja e quantia em dinheiro do Rancho Cambarú

Caso aconteceu na última quarta-feira (13)

Schimene Duque Weber

Publicado em 14/12/2017 às 14:19

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Ladrões que, até o momento, não foram identificados, furtaram, na madrugada da última quarta-feira (13), o Rancho Cambarú, em Anastácio, e levaram 25 caixas de cerveja, além de R$100,00 em moedas diversas, que estavam dentro do depósito de bebidas do local.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado pela senhora de 61 anos, identificada como T. de J. R. C., por volta de 9h45 a vítima fez contato com a equipe da Polícia Militar, informando sobre o fato. Conforme seu depoimento, ela encontrou o depósito totalmente revirado e sem vestígios de arrombamento, o que provavelmente indicaria que os ladrões pularam a parede que dá acesso ao local.

Em posse das informações, os policiais fizeram uma varredura nas imediações e encontraram, nos fundos do comércio, um carrinho de mão de propriedade da vítima, com 13 das 25 caixas de cerveja furtadas.

Diante dos fatos, a Delegacia de Polícia de Anastácio registrou o crime como "furto qualificado com abuso de confiança, ou mediante fraude ou escalada e destreza" e segue investigando o caso, uma vez que os demais itens ainda não foram localizados.  

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