Embriagado, homem diz que vai 'arrancar a buchada' de vítima no Cristo Rei

Uma jovem identificada como L. A. da S., de 24 anos, procurou a Delegacia de Polícia de Anastácio para denunciar, por ameaça e violência doméstica, A. S. S., de 26 anos, pai de seu filho e homem com quem ela conviveu em regime de união estável por um período de cinco anos.

De acordo com o boletim de ocorrência, há tempos a vítima vem tendo problemas com o rapaz, de quem ela está separada há cinco meses, uma vez que o mesmo "passa dos limites" quando bebe. Após a separação, ela teria entrado com o pedido de pensão e, a partir do dia em que a intimação chegou para o autor, o mesmo teria começado a incomodá-la com ameaças.

No dia 13 de dezembro, relata a vítima, ele foi até a sua residência, em visível estado de embriaguez, e começou a dizer para a babá, que na ocasião estava cuidando de seu filho, que, se a mulher o colocasse na cadeia por causa de pensão, ele iria "arrancar a buchada dela" com uma faca.

Na madrugada desta sexta-feira, dia 15 de dezembro, o homem retornou à casa e novamente fez ameaças, dizendo "você vai dar parte de mim? Se der parte, eu vou te pegar, você vai ver o que vai acontecer". Após falar isso, ele foi embora, o que a desmotivou a acionar a Polícia Militar no momento exato do ocorrido.

Na unidade policial, a jovem solicitou medida protetiva contra o autor dos fatos.