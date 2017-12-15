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Jovem dá cadeirada na cabeça de esposo no Jardim Progresso

Caso ocorreu no fim da noite da última quinta-feira (14)

Schimene Duque Weber

Publicado em 15/12/2017 às 15:00

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Uma jovem identificada como R. A. da S., de 20 anos, foi acusada por seu esposo, H. R. R., de 48 anos, de lesão corporal dolosa, que teria ocorrido no fim da noite da última quinta-feira (14), no Jardim Progresso.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado pela vítima, ele conheceu a esposa há dois anos e meio, quando ela perdeu a guarda de duas filhas, que foram levadas na época para um abrigo, por maus tratos e embriaguez. Após esse ocorrido, ele teria se envolvido com ela, em união estável, para, de certa forma, ajudá-la a recuperar a guarda das crianças. 

Na noite do crime, ele teria saído de casa para entregar um veículo a um cliente, pois trabalha como mecânico e, ao retornar, percebeu todas as luzes apagadas. Ao entrar pela sala, sua esposa lhe empurrou e, em ato contínuo, deu uma cadeirada em sua cabeça.

A vítima não soube explicar o motivo das agressões, mas ressaltou que a mulher sempre foi muito violenta. 

O caso segue sob a investigação da Polícia Civil de Anastácio.

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