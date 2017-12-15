Nota de falecimento de Severino Alves de Moura

Luto
Sepultamento está programado para às 16h, no Cemitério Municipal
É com profundo pesar que a equipe do jornal O Pantaneiro comunica o falecimento do advogado Severino Alves de Moura, ocorrido na noite do dia 13 de dezembro.
O corpo está sendo velado na Capela da Pax Universal de Aquidauana, na Rua Cassemiro Brum, nº 861, e o sepultamento está programado para às 16h, no Cemitério Municipal.
Desejamos à família e amigos de Severino os mais sinceros votos de paz espiritual neste momento tão difícil de perda.
As informações são da Pax Universal de Aquidauana.
Empossada oficialmente
Psicóloga retorna à pasta para o segundo período à frente da secretaria; posse ocorreu nesta quinta-feira
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
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