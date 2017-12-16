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Anastácio

Motociclista perde controle da direção, cai sozinho e morre na Estrada Monjolinho

Vítima estaria em alta velocidade e farol de carro que seguia na direção contrária teria atrapalhado visão de vítima

Daniele Valentin

Publicado em 16/12/2017 às 10:00

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Paulo da Silva de 49 anos morreu na noite desta sexta-feira (15) depois de perder o controle da motocicleta CG 125 Titan que conduzia e cair na Estrada Monjolinho a 20 km de Anastácio. Segundo testemunhas, vítima estava em alta velocidade.

Conforme o boletim de ocorrência, a vítima retornava para a cidade de Anastácio quando perdeu o controle da direção.

O irmão da vítima, que tentou socorrer o irmão e acionou o Corpo de Bombeiros, afirmou que o irmão estava em alta velocidade e viu o momento da queda.

Falta de efetivo

O acidente foi atendido pela PRE (Polícia Rodoviária Estadual) de Bonito, por baixo efetivo de policiais militares em Aquidauana e região. 

O caso foi registrado como acidente de trânsito fatal provocado pela própria vítima.


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