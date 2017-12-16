Motociclista perde controle da direção, cai sozinho e morre na Estrada Monjolinho

Paulo da Silva de 49 anos morreu na noite desta sexta-feira (15) depois de perder o controle da motocicleta CG 125 Titan que conduzia e cair na Estrada Monjolinho a 20 km de Anastácio. Segundo testemunhas, vítima estava em alta velocidade.

Conforme o boletim de ocorrência, a vítima retornava para a cidade de Anastácio quando perdeu o controle da direção.

O irmão da vítima, que tentou socorrer o irmão e acionou o Corpo de Bombeiros, afirmou que o irmão estava em alta velocidade e viu o momento da queda.

Falta de efetivo

O acidente foi atendido pela PRE (Polícia Rodoviária Estadual) de Bonito, por baixo efetivo de policiais militares em Aquidauana e região.

O caso foi registrado como acidente de trânsito fatal provocado pela própria vítima.



