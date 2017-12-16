Mulher tem casa arrombada e quarto incendiado em Anastácio

Uma mulher de 38 anos teve a casa arrombada e um quarto incendiado na noite desta sexta-feira (15), no Jardim Independência, em Anastácio. Vizinhos ouviram barulhos e depois viram a fumaça, mas ninguém foi visto.

Conforme o boletim de ocorrência, a vítima estava na casa da mãe que fica próxima à sua residência, quando por volta das 23h30 um de seus vizinhos chegou correndo avisando que sua casa pegava fogo.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas os vizinhos conseguiram apagar o fogo antes da chegada da equipe.

Alguns vizinhos relataram ter escutado um barulho de arrombamento e logo depois viram fumaça.

O fogo ficou concentrado no quarto dos fundos da residência e destruiu uma cama de madeira, o colchão, lençol, roupas e documentos pessoais da vítima e seus quatro filhos.

O caso foi registrado incêndio a residência.