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Jardim Independência

Mulher tem casa arrombada e quarto incendiado em Anastácio

Suspeito arrombou porta dos fundos

Daniele Valentin

Publicado em 16/12/2017 às 12:00

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Uma mulher de 38 anos teve a casa arrombada e um quarto incendiado na noite desta sexta-feira (15), no Jardim Independência, em Anastácio. Vizinhos ouviram barulhos e depois viram a fumaça, mas ninguém foi visto.

Conforme o boletim de ocorrência, a vítima estava na casa da mãe que fica próxima à sua residência, quando por volta das 23h30 um de seus vizinhos chegou correndo avisando que sua casa pegava fogo.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas os vizinhos conseguiram apagar o fogo antes da chegada da equipe.

Alguns vizinhos relataram ter escutado um barulho de arrombamento e logo depois viram fumaça.

O fogo ficou concentrado no quarto dos fundos da residência e destruiu uma cama de madeira, o colchão, lençol, roupas e documentos pessoais da vítima e seus quatro filhos.

O caso foi registrado incêndio a residência.

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