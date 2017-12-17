Homem é detido por dirigir embriagado na BR-262

Anastácio
Fato ocorreu no início da noite do último sábado (16)
Um homem de 57 anos, identificado como F. I., foi detido pela Polícia Rodoviária Federal e encaminhado à Delegacia de Polícia de Anastácio, por dirigir embriagado na BR-262.
De acordo com as informações do boletim de ocorrência, os policiais, em ronda, realizaram abordagem ao veículo conduzido pelo homem, um Fiat/Siena. Ele foi submetido ao teste de alcoolemia e o resultado foi de 0,65mg/L, o que já configura crime.
Diante do fato, foi dada voz de prisão ao autor, que irá responder pelo crime registrado como "conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência".
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