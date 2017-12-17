Mototaxista morre afogado em balneário

Anastácio
Caso ocorreu na tarde deste domingo (17)
O mototaxista Rubens Duarte, de 51 anos, morador de Anastácio, morreu no início da tarde deste domingo (17), vítima de afogamento em um balneário no município de Bodoquena.
Informações divulgadas até o momento dão conta de que o corpo, que não tinha sido encontrado até, praticamente, o fim da tarde, foi achado e trazido até o município de Anastácio, para os procedimentos pertinentes.
O homem era ministro da Paróquia Nossa Senhora de Lourdes e, juntamente com sua esposa, Rosângela Vasconcelos Duarte, apresentava o programa da igreja na Pantaneira Anastácio.
Não haviam novas informações sobre o caso até o fechamento desta matéria.
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