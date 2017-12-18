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Anastácio

Ladrões furtam residência de cinco jovens na Dom Aquino

Caso foi registrado na tarde desta segunda-feira (18), na Delegacia de Polícia do município

Schimene Duque Weber

Publicado em 18/12/2017 às 16:30

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Um jovem de 20 anos procurou, na tarde desta segunda-feira (18), a Delegacia de Polícia de Anastácio para comunicar o furto de sua residência, onde mora com outras cinco pessoas, localizada na rua Dom Aquino, no Centro.

De acordo com as informações do boletim de ocorrência, eles saíram por volta das 05h30 para trabalhar e, ao retornarem, por volta de 12h, perceberam a porta dos fundos arrombada e cinco aparelhos celulares furtados, sendo um Samsung Galaxy ON7, um Samsung J7 Prime, dois Samsung J5 e um Moto G2, além da carteira de habilitação do comunicante.

Apesar da procura, não foi encontrada nenhuma testemunha do crime.

A Polícia Civil do município investiga o caso.

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