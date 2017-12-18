VÍDEO: mototaxista sofreu infarto em balneário após descida de tirolesa

Luto
Corpo é velado nesta segunda-feira (18) na Pax Vida, em frente a maternidade de Anastácio
Crédito do vídeo: DValentim
O mototaxista e ministro da Paróquia Nossa Senhora de Lourdes Rubens Duarte, de 51 anos, morreu na tarde de ontem, domingo (17), após sofrer um infarto fulminante em um balneário de Bodoquena. Ele descia em uma tirolesa, quando nadou por alguns metros e desapareceu nas águas.
Rubens e a família participavam de uma confraternização organizada pelo Ceinf Aracy Moreira dos Santos, no Balneário Refugio Canaã, em Bodoquena.Ele pulou da tirolesa, nadou alguns metros e despareceu nas águas. O corpo foi encontrado boiando logo em seguida.
Em princípio, o mototaxista teria se afogado, porém trabalho da Perícia constatou que a vítima sofreu um infarto fulminante. O corpo é velado nesta segunda-feira (18) na Pax Vida, em frente a maternidade de Anastácio. O enterro está previsto para às 17h no Cemitério Municipal.
Rubens era ministro da Paróquia Nossa Senhora de Lourdes e, juntamente com sua esposa, Rosângela Vasconcelos Duarte, apresentava o programa da igreja na Pantaneira Anastácio.
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