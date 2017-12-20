Um mês após separação, ex-marido ameaça e tenta atropelar mulher no Cristo Redentor

Uma mulher de 25 anos procurou a Polícia Civil de Anastácio depois de receber ameaças e quase ser atropelada pelo ex-marido, de quem está separada há um mês. O crime ocorreu nesta terça-feira (19) no Bairro Cristo Redentor, em Anastácio.

Conforme de boletim de ocorrência, a vítima teve um relacionamento de união estável por cinco anos com o suspeito. Porém, desde a separação, há um mês, o ex passou a ameaça-la. Do relacionamento, o casal teve dois filhos, de 1 e 5 anos.

Segundo a vítima, o ex-marido diz não querer reatar o relacionamento, mas não para de ameaçá-la por telefone. Nesta terça-feira, o homem a observava em uma motocicleta próximo à sua casa e quando saiu da residência quase foi atropelada.

A vítima teria corrido para a casa de vizinhos, mas ninguém testemunhou a ação. O caso foi registrado como ameaça.