Um mês após separação, ex-marido ameaça e tenta atropelar mulher no Cristo Redentor

Anastácio
Homem diz não querer reatar, mas não para de fazer ameaças
Uma mulher de 25 anos procurou a Polícia Civil de Anastácio depois de receber ameaças e quase ser atropelada pelo ex-marido, de quem está separada há um mês. O crime ocorreu nesta terça-feira (19) no Bairro Cristo Redentor, em Anastácio.
Conforme de boletim de ocorrência, a vítima teve um relacionamento de união estável por cinco anos com o suspeito. Porém, desde a separação, há um mês, o ex passou a ameaça-la. Do relacionamento, o casal teve dois filhos, de 1 e 5 anos.
Segundo a vítima, o ex-marido diz não querer reatar o relacionamento, mas não para de ameaçá-la por telefone. Nesta terça-feira, o homem a observava em uma motocicleta próximo à sua casa e quando saiu da residência quase foi atropelada.
A vítima teria corrido para a casa de vizinhos, mas ninguém testemunhou a ação. O caso foi registrado como ameaça.
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